Beim Auftakt der DCU-Bundesliga zog der KSV Kuhardt in der Rheinberghalle gegen den KV Bad Langensalza den Kürzeren.

Die Gäste konnten sich gegen Jochen Härtel (932) und Felix Braun (924) mit 78 Kegeln absetzen, ehe Dominik Mendel (943) und Frank Schäfer (992) zur Aufholjagd bliesen. Nicolai Bastian (970) und Stefan Reinle (1003, neue persönliche Bestleistung) schnupperten immer wieder am Sieg. Die Gäste hatten am Ende mit 5779:5764 das glücklichere Händchen.

In der Classic-Sektion Regionalliga RLP/Nordbaden gewann Kuhardt sein Spiel beim SKC Mehlingen glatt mit 7:1 und kletterte auf den dritten Platz. Den Auftakt gestalteten Stefan Reinle (571, 3:1, 1 MP) und Nicolai Bastian (606, 3:1, 1 MP) souverän, der KSV lag mit 2:0 und 100 Kegel in Führung. Da Patrick Jochem (550, 3:1, 1 MP) und Markus Wingerter (604, 3:1, 1 MP) die Führung auf 4:0 mit einem Vorsprung von 169 Kegeln erhöhten, war der Sieg so gut wie in trockenen Tüchern. Philipp Braun (554, 0:4, 0 MP) und Sascha Leucht (535, 3:1, 1 MP) komplettierten den Auswärtssieg.