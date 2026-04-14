Das Titelbild schwelgt in Hellblau- und Rosatönen. Der Titel lautet „Wachgeküsst unter Mandelblüten“. Man hat den Verdacht, dieses Buch ist Herz-Schmerz-Gefühligkeit pur.

Ist auch drin. Aber der Regional-Liebesroman von Maria Buhl, der kürzlich erschienen ist, hat durchaus mehr zu bieten: jede Menge Pfalzkolorit, viel Dorfatmosphäre und die spannende Geschichte der Rettung einer alten Burg.

Der Pfalzroman beginnt weitab – auf Mauritius. Dort lebt Maja, die Hauptperson und Ich-Erzählerin. In ihrem Job in der Werbebranche kann sie überall auf der Welt unterwegs sein. Nur nicht in der Pfalz, findet sie, denn genau von dort ist sie der Enge ihres kleinen Walddörfchens entflohen. „Heckenwelsch“ heißt das Nest – ein hübsches Wortspiel. (Für alle Nichtpfälzer: „Du machscht mich ganz heckewelsch“ bedeutet: Du bringst mich völlig durcheinander.)

Ein typisches Dorf in der Pfalz

Wer die Pfalz kennt, kennt Heckenwelsch, obwohl es keinen Ort dieses Namens gibt. Doch die Menschen, die Häuser, die Kneipe, die Sprüche, die gekloppt werden – alles das ist so pfälzisch, wie es nur sein kann. Aber auch der Zusammenhalt im Dorf gehört dazu und die intensive nachbarliche Neugier, mit der jeder Bewohner mehr oder weniger liebevoll durchleuchtet wird.

Zurück zu Maja: Sie ist in einem Herrenhaus mit Ballsaal und Turm aufgewachsen, in einem riesigen wunderschönen denkmalgeschützten Klotz. Ihre Eltern, die sich nach Spanien abgesetzt haben, bitten sie, sich um den Verkauf der Burg zu kümmern. Die Weltenbummlerin muss also heim nach Heckenwelsch, was ihr gar nicht behagt. Aber man ahnt schon was passiert: Alsbald kommt ein junger Mann um die Ecke, Ben heißt er, und Maja ist Hals über Kopf verschossen. Er zaubert ihr, wie die Autorin etwas unromantisch formuliert, „ein Grinsen ins Gesicht“. Doch Maja verguckt sich nicht nur in Ben, sondern nach und nach auch in das Dorf und seine liebenswerten, mehr oder weniger skurrilen Bewohner. Während sie die Burg aufhübscht und renoviert, schleicht sich langsam der Gedanke ein, dass sie hier doch leben könnte.

Dann wird es dramatisch

Aber dann kommt ein Schuss Dramatik ins Spiel: Maja sieht ihren Ben mit einer anderen Frau, wird völlig heckewelsch und beschließt Hals über Kopf, das alte Ensemble einem Investor zu verkaufen, der einen großen Hotelkomplex daraus machen will. Eine Katastrophe wäre das für das Dorfidyll. Doch keine Angst, von Weitem winkt das Happyend in Heckenwelsch.

In diesem Roman ist fast alles erwartbar, ist alles gut fürs Herz. Er eignet sicher bestens zur Lektüre, wenn man entspannt im Liegestuhl liegt, mit Blick auf eine pfälzische Burg, eine pfälzische Schorle auf dem Tisch. Wenn man keinerlei Lust auf die neuesten grässlichen Nachrichten hat, sondern sich lieber in die einigermaßen heile Welt im Dorfkosmos zurückziehen mag.

Die Autorin lebt in Schwegenheim

Autorin Maria Buhl, die in Schwegenheim lebt und mit erstem Vornamen Margarete heißt, ist keine Urpfälzerin. Sie kommt aus der Gegend von Trier, hat aber, wie sie im Nachwort schreibt, ihre Liebe in der Pfalz gefunden. „Liebe und Pfälzisch passen sehr gut zusammen“, stellt sie fest. Die begeisterte Wahlpfälzerin hat schon etliche Sachbücher mit ganz anderer Thematik verfasst, „Wachgeküsst unter Mandelblüten“ ist ihr erster Liebesroman. Und wahrscheinlich nicht ihr letzter: Inzwischen brütet Maria Buhl schon über neuen Geschichten aus Heckenwelsch.

Lesezeichen

Maria Buhl: „Wachgeküsst unter Mandelblüten“; Gmeiner-Verlag; 288 Seiten; ISBN 978-3-8392-8015-7; 14 Euro.

