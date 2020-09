Am Dienstag hatte das Gesundheitsamt Bad Dürkheim keinen neuen Corona-Fall gemeldet, am Mittwoch kam dann eine Neuinfektion im Landkreis Bad Dürkheim hinzu. Somit sind dort bislang 351 Menschen an dem Virus erkrankt. Aktuell gibt es dort vier aktive Infektionen. In Neustadt blieb die Anzahl der Fälle mit 141 stabil, zurzeit sind dort fünf aktive Infektionen bekannt. Auch der Kreis Südliche Weinstraße verzeichnet keinen neuen Fall. Dort haben sich bislang 170 Menschen infiziert.