Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In der Konzertreihe zu Ehren des Nußdorfer Komponisten Richard Rudolf Klein, der in diesem Jahr 100 Jahre alt geworden wäre, gab es am Samstag im fast ausverkauften Alten Kaufhaus in Landau einen weiteren Höhepunkt. Der Lieder- und Kammermusikabend zeigte den Jubilar als Meister der Stimmungen.

Vier hochrangige Musiker hatten für ihr Programm ausschließlich Werke aus dem umfangreichen Fundus des Komponisten, Hochschulprofessors und Musikpädagogen ausgewählt: Lieder nach