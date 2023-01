Oberderdingen (dpa/lsw) - Beim Brand eines Mehrfamilienhauses in Oberderdingen (Kreis Karlsruhe) ist am Montagabend ein Mann ums Leben gekommen. Das berichtete die Polizei in Karlsruhe. Die Feuerwehr sei dabei, den Brand im Obergeschoss zu löschen. Nähere Informationen wurden zunächst nicht bekannt.