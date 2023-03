Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Ganz laut lachen in traurigen Zeiten: Puh, tut das gut, wenn Kabarettist Lars Reichow auf der Bühne steht, dezent eine Augenbraue hebt und dem Alltag komische Aspekte abringt. Es bleibt aber nicht beim Lachen: Sobald Reichow wenig später darüber spricht, was für ein Grauen sich gerade in der Ukraine abspielt, ist nichts mehr zu spüren von „rheinischem Frohsinn“, den man dem Mainzer nachsagt, und es wird am Samstag ganz still im Hohenstaufensaal von Annweiler.

Das Soloprogramm, mit dem Reichow auftritt, heißt schlicht „Ich“ und ist schon 2020 entstanden. So ist ihm die Mischung aus zeitlosen Themen und der brandheißen