Mit Licht kann man zaubern. Man kann zum Beispiel eine Person urplötzlich aus dem Dunkel heraus erscheinen lassen, einem Raum mehr Tiefe verleihen, ganz verschiedene Stimmungen erzeugen.

Ricky Wagner, einer der insgesamt vier Meister für Veranstaltungstechnik der Stadtholding Landau, kennt sich mit Lichttechnik und Bühnenzauber aus. Zur Stadtholding gehören unter anderem die Jugendstil-Festhalle, das Alte Kaufhaus und das Messegelände. Wenn Veranstaltungen anstehen, sind Ricky Wagner und seine Kollegen zuständig für Licht, Ton, Bühnenumbauten, Pyrotechnik und nicht zuletzt die Sicherheit.

Jeder Meister hat seinen Schwerpunkt. „Ich mache mehr die IT und Elektrotechnik-Wartung. Außerdem halten wir die technische Ausstattung auf dem neuesten Stand“, erzählt Wagner. Wenn ein Veranstalter die Räume bucht, ob für ein Zwei-Personen-Theaterstück oder ein Event wie den Ball des Sports, prüfen die Meister erst einmal, was gefordert wird und ob das technisch umgesetzt werden kann. Da sind immer mal wieder Herausforderungen dabei, weiß Ricky Wagner. Er erinnert sich noch lebhaft an das Stück „Auto Auto“ vor einigen Jahren. „Da wurde ein Opel Kadett auf der Bühne der Festhalle als Instrument verwendet und mit dem Brecheisen, der Flex und anderen Werkzeugen bearbeitet, das war bis heute die extravaganteste Veranstaltung“, so Wagner. Ein anderer Veranstalter wollte eine Bühne mit Bambusstangen und einem Laufsteg.

Spaß am Ball des Sports

Richtig Spaß gemacht habe immer der Ball des Sports, erzählt der Meister für Veranstaltungstechnik. Da kam eine LED-Wand auf die Bühne, jeder Raum der Festhalle erhielt ein eigenes Lichtdesign. Dafür wurde der Medienkünstler Hägar engagiert, der Live Visuals für Showgrößen von Helene Fischer über David Garrett bis Rammstein produziert. „Das Ergebnis war immer sehr imposant“, sagt Wagner. Natürlich brauche man dafür ausreichend Vorlauf. Im Normalbetrieb lesen die Meister zwei bis drei Wochen vor der Veranstaltung die Bühnenanweisungen der Künstler durch. „Man muss versuchen, die Intention des Regisseurs oder Künstlers zu verstehen“, erklärt Wagner. Flexibel sollte man auch sein, manchmal kommen kurzfristig Änderungen oder neue Ideen.

„Klassisches wie Ballett lebt vom Licht“, weiß der erfahrene Meister. Ballett braucht vor allem Seitenlicht von den so genannten Balletttürmen, wie die Scheinwerfer an der Seite heißen. Ballett und auch Theater erfordern viel Programmierarbeit, erklärt Wagner: „Bei kleinen Theatergastspielen ist die Beleuchtung oft schon fertig programmiert. Aber wenn wir die Lichtstimmungen selbst machen, gehen wir vorher jede Szene durch und legen das Licht dabei fest.“ Musikbands haben sehr unterschiedliche Ansprüche an die Beleuchtung. Gern setzt Wagner dabei den haze ein, den Bühnennebel, mit dem man Muster zeichnen kann. Andreas Kümmert, der 2013 bei „The Voice of Germany“ bekannt wurde, wollte bei seinem Auftritt in Landau allerdings keinen Nebel.

Keine Veranstaltung ist gleich

„Keine Veranstaltung ist gleich“, sagt Ricky Wagner. Am meisten Spaß haben er und seine Kollegen bei den Aufführungen von Laientheatern und Tanzschulen: „Da haben wir komplett freie Hand bei der Lichtgestaltung. Das ist sehr interessant. Während Corona haben wir Live Streams mit Musikern gedreht, da konnten wir auch aus dem Vollen schöpfen, wir haben mit mehreren Kameras gedreht. Das war ein echtes Highlight.“ Was da alles im Hintergrund passiert, sollen die Zuschauer gar nicht merken, das Ergebnis soll wie selbstverständlich wirken. Ricky Wagner kam über seinen Vater zu diesem Beruf: „Mein Vater ist selbst Meister an einem Theater, ich habe da oft mitgeholfen.“ Seit 2005 lebt Wagner in der Pfalz, und seit 2010 rückt er für die Stadtholding Landau in der Pfalz GmbH alles ins rechte Licht, hat ein Auge auf die Sicherheit und hält die Technik fit.