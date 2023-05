Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Weder „Whiskey in the Yar“ noch die unsterbliche „Molly Malone“ sind an diesem lauen Sommerabend zu hören. Und doch klingt die Musik der Henry Girls im Hof des Frank-Loebschen Hauses unverkennbar irisch.

Drei Schwestern von der Grünen Insel, fröhlich, freundlich, musikbesessen, sind auf Einladung des Kulturvereins Altstadt in der Kleinen Montagsreihe zum zweiten Mal nach Landau gekommen.