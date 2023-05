Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Bleibt der TuS Frankweiler/Gleisweiler/Siebeldingen oben dran oder muss er in der Fußball-Bezirksliga die Spitzenteams wegziehen lassen? Das ist die Frage, die ein Mann sportlich beantworten kann: Yannik Müller. Wie will der Gast, das punktlose Schlusslicht VfB Hochstadt, am Sonntag den Frankweilerer stoppen? Anspiel: 15 Uhr.

Müller füllt schon jetzt die großen Fußstapfen des ehemaligen Spielertrainers und Toptorjägers Tobias Schwartz auf dem Feld aus. Dabei kam der 25-Jährige aus der B-Klasse