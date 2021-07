Kleine nette Kulturhappen hat das Theaterfestival „kaufkunst,-“ von Landauer Studenten und Schülern in die Innenstadt gebracht. Am Freitag war der Zuspruch wegen der vielen Regengüsse noch recht verhalten. Doch am Samstag versammelten sich immer wieder größere Gruppen von Passanten bei den Darbietungen.

Eine Bühne der besonderen Art boten fünf Schaufenster der Uferschen Höfe. Wie in einem Stummfilm agierten hinter den Glasscheiben Schauspieler und setzten die Sage von der Nixe „Undine“ nach der Novelle von Friedrich de La Motte Fouqué in Szene, die ein Erzähler im Sessel auf der Theaterstraße in Kurzversion vorlas, begleitet von Gesangseinlagen. Eine kurzweilige und originelle Inszenierung, die Passanten amüsiert zum Verweilen verlockte. Etwa bei der Szene mit der Bootsfahrt: Vor dem Scherenschnitt eines großen Schiffs, das die bewusst laienhaft spielenden Schauspieler auf und ab wogen ließen, tauchten lustige Wassergeister aus den blauen Wellen auf.