Ein kleiner Haubentaucher am Jockgrimer Baggersee hat dem Herxheimer Filmemacher Rolf Kreutz großen Erfolg beschert. Der zehnminütige Streifen, in dem der heimische Wasservogel in faszinierenden Aufnahmen beim Ausbrüten seinen Küken gezeigt wird, wurde jetzt mit dem Bürgermedienpreis Rheinland-Pfalz des Offenen Kanals ausgezeichnet.

Tiere sind schon immer die Leidenschaft des Wahl-Herxheimers Rolf Kreutz, der 1956 in Aachen geboren wurde. Als kleiner Stöpsel schon ging er mit dem Fotoapparat auf die Pirsch, um in Feld,