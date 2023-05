Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Mit „Birds in the City“ hat das Duo How I Left ein kleines Juwel geschaffen, das sich wohltuend vom musikalischen Einheitsgetöse abhebt. Der Sänger, Gitarrist, Pianist und Organist Julian Bätz aus Winden und der Karlsruher Schlagzeuger Michy Muuf legen damit ihr erstes Album vor – es erscheint am 28. April.

Es macht neugierig, wenn eine Münsteraner Plattenfirma eine von ihr betreute Band aus der Südpfalz mit dem Slogan bewirbt: „Sie klingt mindestens genau so gut, wie der Vino