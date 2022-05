In gut einer Woche feiert Grün-Schwarz Jubiläum. Ein Jahr sind Kretschmann und Co. dann in Amt und Würden. Die Opposition lässt kaum ein gutes Haar an der Bilanz der Koalition.

Stuttgart (dpa/lsw) - Die SPD will die Landtagssitzung am Mittwoch für eine Abrechnung mit der grün-schwarzen Regierung nutzen, die bald ein Jahr im Amt ist. Die stärkste Oppositionsfraktion fragt in der aktuellen Debatte, wann Grüne und CDU endlich Ernst machen wollen mit dem Titel ihres Koalitionsvertrags, der lautet: „Jetzt für morgen.“ SPD-Fraktionschef Andreas Stoch kritisierte, dass Grün-Schwarz kaum ein angekündigtes Vorhaben angegangen, geschweige denn umgesetzt habe. „Die Landesregierung nimmt die Corona-Folgen und den Krieg in der Ukraine schon jetzt als Entschuldigung für fehlenden politischen Gestaltungswillen. Doch gerade in komplizierten Zeiten muss Politik handeln und Entscheidungen treffen“, sagte Stoch der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart.

Die SPD wolle im Landtag diskutieren, „wie das Land auch in Krisenzeiten bezahlbaren Wohnraum, sichere Arbeitsplätze, eine klimaschonende und unabhängige Energieversorgung und ein funktionierendes Bildungssystem schaffen kann“. Dabei gehe es nicht darum, den Bürgern irgendwelche Wünsche zu erfüllen, wie Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) behaupte. „Es geht um Lebensnotwendigkeiten“, sagte Stoch. Eine Wohnung, ein sicherer Job und eine gute Schule seien „keine Luxuswünsche“.

Die Neuauflage der Koalition aus Grünen und CDU war am 12. Mai 2021 gestartet. Möglich wäre auch eine Ampel der Grünen mit SPD und FDP gewesen. Doch nach den Sondierungen entschied sich Kretschmann für Koalitionsverhandlungen mit der CDU, obwohl diese bei der Landtagswahl hohe Verluste eingefahren hatte. Das führte zunächst zu Widerstand im Grünen-Landesvorstand, der aber später einlenkte.