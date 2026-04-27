Es werde Licht – nur welches? Alle Museen befinden sich in einem Dilemma: Kunstwerke werden allerorten dunkler präsentiert, als es der Künstler vorgesehen hat.

Der Spruch „Es werde Licht – doch Petrus fand den Schalter nicht“ kursierte vor etlichen Jahren. Davon ist im Museum schon seit Langem keine Rede mehr. Doch außerhalb des Museums ist die Lux-Zahl, in der die Lichtstärke gemessen wird, viel höher. Mit heruntergedimmtem Licht aber wirkt ein Kunstwerk deutlich grauer – auch, weil die modernen LEDs nicht tageslichttreu sind, sich das exakte Spektrum nicht reproduzieren lässt.

Die Kunsthalle Karlsruhe, derzeit wegen der Sanierung im ZKM als Interimsquartier beheimatet, nutzt die Gunst der Stunde, um Forschung zum modernen Beleuchtungsmanagement zu ermöglichen. Wenn die Kunsthalle 2030 in ihr angestammtes Gebäude an der Hans-Thoma-Straße zurückzieht, sollen die Ergebnisse der Untersuchung – nach Maßgabe der finanziellen Möglichkeiten und unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit – in das Beleuchtungskonzept einfließen, sagt die Pressereferentin der Kunsthalle, Julia Ditsch. Der Idealfall – jedes Kunstwerk in sein eigenes, dem Farbtyp entsprechendes Licht zu rücken – ist aber wohl ein Wunsch, der so vermutlich nicht umgesetzt werden kann.

Brandon Fobugwe promoviert in Darmstadt zu Farbpräferenzen im Museum. Ein- und dasselbe Gemälde entfaltet je nach Farbspektrum des LIcht eine andere Wirkung. Foto: Chris Gerbing

Zwei Doktoranden der Universitäten Darmstadt und Regensburg arbeiten aktuell in einem interdisziplinären, von der DFG geförderten Projekt zum Thema Licht im Museum. An der TU Darmstadt promoviert der aus Dresden stammende Brandon Fobugwe als Elektrotechnik-Ingenieur im Fachbereich Lichttechnik. Der Kunstwissenschaftler Benedikt Greil von der Universität Regensburg fragt die Wahrnehmung bezüglich der Blickverteilung über eine Eyetracking Brille unter immer derselben Beleuchtungssituation ab. Ziel ist es, gemeinsam einen Leitfaden für Museen zu entwickeln, der klärt, auf welche Weise welcher Eindruck erzeugt wird, um dadurch eine optimale gemäldespezifische Beleuchtung zu erhalten.

Licht im Museum ist, das wird in diesem Stadium der wissenschaftlichen Untersuchung bereits deutlich, keine triviale Frage. Sie ist, so Fobugwe, „die letzte Kette der Kunstpräsentation, bei der der Künstler dann nicht mehr mitentscheidet“. Umso wichtiger sind die aus dieser Forschungsarbeit gewonnenen Erkenntnisse für die Kunsthalle.

Das Tageslicht ist die Referenz

Für die Forschungsarbeit grundlegend sind die drei Farbtypen, die die Lichttechnik unterscheidet: Luministische Gemälde legen den Fokus auf die Darstellung von Licht und dessen Effekten, koloristische ordnen Form, Zeichnung und Perspektive der emotionalen Wirkung von Farben unten, während eine Beleuchtung nicht zu erkennen ist, und bei der divisionistischen Kunst sind Farben in kleine Punkte oder Striche getrennt, die sich erst im Auge des Betrachters zu einem Gesamtbild vermischen. Für jeden Typ benötigt man eine andere Beleuchtung, um Farbharmonie zu erreichen. „Das Tageslicht ist die Referenz, an der wir uns orientieren“, erklärt Fobugwe.

48 Probanden werden in drei Sitzungen je zwei Gemälde in verschiedenen Lichtsituationen präsentiert. Neben dem spezifischen Kenntnisstand zum Gemälde und der Epoche wird auch die durch Helligkeit, Farbigkeit und Natürlichkeit der Farbdarstellung empfundene Harmonie abgefragt. „Es ist das erste Mal bei solchen Versuchen, dass wir nach den Farbtypologien unterscheiden“, sagt Fobugwe. „Das hilft uns bei der Klärung der Frage, was eine optimale Beleuchtung überhaupt ist. Denn neben der Helligkeitswahrnehmung auf dem Gemälde spielt die Farbreichhaltigkeit, also die Sättigung, eine wichtige Rolle neben der Klarheit der Strukturen, die wiederum zur Unterscheidbarkeit der Farbe beiträgt.“