„Ich schweiße mit euch“ – diese sicher gut gemeinte Solidaritätserklärung auf Deutsch aus dem Mund von Eric Bazilian brachte leider auch keine Erleichterung. Das Konzert seiner Band The Hooters am Freitag im ausverkauften Karlsruher Substage verlangte Musikern und Besuchern alles ab. Zwei Stunden lang drängten sich tausend schwitzende Leiber bei wahren Saunaverhältnissen in dem Club eng aneinander. Trotzdem hielten alle durch und konnten hinterher auf ein recht gelungenes Musikspektakel Rückschau halten.

Das aktuelle Album der Hooters ist bereits im Vorjahr erschienen und nennt sich „Rocking & Swing“. Eine neuere Scheibe gibt es nicht, darum hat die Gruppe ihre