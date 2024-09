Die Werke von Petra Neumahr zieren zur Zeit den Kunstpfad in Kirrweiler. In ihren konzeptionellen Arbeiten, die durch Pablo Picassos Auffassung „ich male die Dinge, wie ich sie denke, nicht wie ich sie sehe“ geprägt sind, übersetzt sie Alltagsbeobachtungen und daraus resultierende Gedanken in abstrahierte, visuelle Darstellungen. Ihre Projekte tragen Titel wie „reanimiert“, „Verwerfungen und Verwandlungen“, „Unterbrechungen“, „Gegensätzliches“, „vernetzt und verbunden“ sowie „Alltagebücher“. Die Open-Air-Ausstellungen am Kropsbach ist eine Verschmelzung von Neumahrs Kunstwerken mit der Natur. Die auf semitransparente Planen gedruckten Arbeiten beziehen die Umgebung mit ein. So entstehen spannende Kombinationen mit starkem Ausdruck und überraschenden Effekten, die noch bis zum 27. Oktober besucht werden können.