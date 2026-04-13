Das Biographical „Elton John – I’m Still Standing“ im Karlsruher Kammertheater führt durch die Höhen und tiefen Abstürze im Leben des Stars.

Auf der einen Seite hängen die Kostüme, auf der anderen steht der Schminktisch mit den Perücken. Das Kammertheater Karlsruhe spielt ein Stück über Elton John, und es versucht erst gar nicht, eine Illusion zu erschaffen. Im Gegenteil, in „Elton John. I’m still standing“ wechseln die Darsteller ihre Rollen auf offener Bühne und steigen zwischendurch auch einfach aus der Rolle aus.

Damit ist William Danne, dem Autor des Stückes, das er auch gleich selbst inszeniert hat, ein geschickter Kunstgriff gelungen. Wenn man mit nur drei Schauspielern und zwei Tänzern sowie begrenzten Mitteln für Bühnenbild arbeitet, ist es klug, aus der Not eine Tugend zu machen. Und so diskutiert das Ensemble in einer Probensituation auf der Bühne über das Stück, die Rollen und das Leben des Superstars Elton John. Und natürlich wird dabei richtig viel und richtig gut Musik gemacht.

Nicolai Schwab spielt Elton John im »Biographical«. Foto: Kammertheater

Elton Johns Musik für das Musical „Der König der Löwen“ wird gleich zu Beginn zitiert, in der umtanzten Geburtsszene. Dass man im Kammertheater weder sich noch das Stück ganz ernst nimmt, sorgt für erheiternde Momente. Der gerade geborene Elton John, eigentlich Reginald Kenneth Dwight, wird als Baby mit charakteristischer Brille und Hut präsentiert. Aber auch die unschönen Zeiten im Leben des Stars finden ihren Platz in den kaleidoskopartigen Szenen. Zum Beispiel die ziemlich traurige Kindheit. Der Vater war bei der Royal Air Force und konnte mit dem schüchternen, musisch begabten Sohn nichts anfangen. Die Mutter war mit sich beschäftigt. Das kommt in dem Song „Made in England“ zum Ausdruck.

Marco Fahrland-Jadue gibt den distanzierten Vater und macht schon in der Körperhaltung deutlich, wie sehr er seinen Sohn ablehnt. Selbst die viel spätere und letzte Begegnung führt nicht zu einer Versöhnung. Fahrland-Jadue zeichnet überzeugend auch Bernie Taupin, den langjährigen Songtexter von Elton John. Beide lernen sich über den Musikmanager Dick James kennen. Nicolai Schwab verleiht dem jungen Reginald, der sich Elton John nennt, eine wunderbar kindliche Begeisterungsfähigkeit. Und eine anrührende Verletzlichkeit, denn Bernie lernt während der allerersten USA-Tournee eine Frau kennen. Nach den Auftritten im Troubadour-Club, die den Beginn der großen Karriere markieren, bleibt der künftige Star allein und einsam im Hotelzimmer, während sich Bernie der Liebe widmet.

Fünf Ajtere schlüpfen bei der Songrevue »Elton John – I’m Still Standing« in immer neue Rollen. Foto: Kammertheater

Schwab bringt die Liebesbedürftigkeit zum Ausdruck, eine bleibende Prägung aus der Kindheit. Im Nu lässt sich der Künstler von dem extrovertierten Musikmanager John Reid um den Finger wickeln. Doch hinter dessen lässiger Fassade lauert Brutalität, was Fahrland-Jadue als Reid gekonnt ausreizt. In den 80ern hofft Elton John auf eine erlösende Beziehung zur humorvollen und warmherzigen Tontechnikerin Renate Blauel. Doch die scheitert nach vier Jahren am Drogenkonsum des abhängigen Stars.

Dorothee Kahler besticht durch enorme Wandlungsfähigkeit. Sie ist die oberflächliche, am Cocktailglas klebende Mutter, die zugewandte, aber verzweifelte Renate, und besonders witzig, mit Trenchcoat, Perücke und rauchiger Stimme der abgewrackte Musikmanager Dick James. Dessen trockene Art sorgt für viele Lacher. Ebenso wie Dannes ironisch aufgelockerte Inszenierung. Da läutet auf der einen Seite der Bühne das Telefon, von der anderen Seite kommt ein Arm, der den Hörer hält. Da Elton Johns Privatleben stellenweise etwas von einem Höllentrip hat, eingeschlossen einen Suizidversuch und einen mehrtägigen Drogenabsturz, sind die witzigen Momente sehr willkommen.

Spaß beim gemeinsamen Songschreiben: Szene aus »Elton John – I’m Still Standing« in Karlsruhe. Foto: Kammertheater

All die verschiedenen Facetten aus dem Leben des Elton J., dem das Stück noch zu Lebzeiten ein Denkmal setzt, sind per se spannend und toll gespielt. So richtig mitreißend wirkt natürlich die Musik, all die Hits von „Your Song“ über „Candle in the wind“ und „Don“t go breaking my heart“ bis „I’m still standing“. Nicolai Schwab kann großartig singen und Klavier spielen, auch in dieser Hinsicht ist er die ideale Besetzung. Dorothee Kahler begeistert ebenfalls mit ihrer Stimme. Marco Fahrland-Jadue fügt sich stimmlich perfekt in Ensemblenummern ein. Die sind flott choreografiert. Dabei unterstützen Martin Myrskyy und Nikolija Patermane, die tanzen, Statisterie machen, Kostüme und Perücken anreichen und überhaupt für das Theater im Theater-Setting des Stückes unentbehrlich sind.

Das Premierenpublikum feierte das Ensemble, das Stück und natürlich auch Elton Johns Musik.