Ohne Kooperation lässt sich künftig in der Kirche vieles nicht mehr gestalten. Die Kirchenmusik macht da keine Ausnahme. Die evangelischen Kantorate der Südpfalz kooperieren jetzt in einem ungewöhnlichen Frauenchor-Projekt.

Verschworen haben sich zu dem neuen Projekt Wolfgang Heilmann, Kantor für die Bezirke Germersheim und Bad Bergzabern, und die Landauer Bezirkskantorin Anna Linß. Der neue gemeinsame Frauenchor soll sich stets für ein konkretes Vorhaben zusammenfinden. Seit Mitte Februar laufen die Proben für zwei Konzerte im März.

Wolfgang Heilmann hat gute Vorarbeit geleistet und seit seinem Amtsantritt 2017 frische Impulse gesetzt. 2021 gründete er – angesichts schwindender Männerstimmen – den Projektfrauenchor. Und das neue Ensemble hat Kontinuität bewiesen. „Rund 40 Frauen sind im Pool, nicht immer alle dabei, aber jeweils hochmotiviert“, erzählt Heilmann. „Fünf wunderbare Projekte haben wir bereits durchgezogen. Ich bin froh über das Format ausschließlich Frauen – sie singen toll. Und wollen genau da weitermachen.“

Zwischen Romantik und Neuzeit

Linß hat bei Heilmanns Programmen manchmal Orgel gespielt oder ihren Sopran solistisch eingebracht. An Männerstimmen fehlt es ihr in ihren Ensembles nicht: der Kantorei und dem Seniorenchor. Doch sie empfindet dekanatsübergreifende Projekte, die ein bisschen den üblichen Rahmen sprengen, interessant und spannend. Zumal sich damit auch bei der Werkauswahl der Griff nach Ungewöhnlichem anbietet und lohnt.

Das Programm für das aktuelle Projekt, das hauptsächlich zwischen Romantik und Neuzeit angesiedelt ist, nimmt Bezug auf den Passionskreis, allerdings nicht ausschließlich. Sein Titel stellt die Frage „Wo ist Hilfe?“ und besteht aus Kompositionen zwischen Zweifel und Zuversicht. Es gehört zum Beispiel ein wunderbares „Gloria“ des norwegischen Komponisten Ola Gjeilo dazu. „Da wir ja am Wochenende zu Laetare aufführen, passt das mittlerweile sehr populäre Stück sehr gut“, sagt Linß.

Florence Price und Cécile Chaminade

Bei einer Besetzung ausschließlich für Frauenstimmen erwartet man natürlich auch Komponistinnen. Deren Namen im Programm sind freilich weit weniger geläufig. Da ist einmal Florence Price, 1887 in Arkansas geboren. Sie war die erste farbige Komponistin, die im Konzertbetrieb der USA überhaupt wahrgenommen, danach aber rasch wieder vergessen wurde. Ihr Schaffen weist eine Fülle wunderbarer Liedkompositionen aus – wie „Forever“ und ihr „Song to the Dark Virgin“.

Etwas mehr Anerkennung zu Lebzeiten wurde der 1944 hochbetagt in Monte Carlo verstorbenen Pariserin Cécile Chaminade zuteil. Aber auch sie und ihr reiches Œuvre sind heute fast unbekannt. Von ihr wird ein mystisches „Agnus Dei“ erklingen.

Drei Männer sind auch dabei

Ansonsten bestimmen Johann Sebastian Bach, Felix Mendelssohn, der romantische Italiener Guilio Alary das Programm. Und nicht zuletzt Karl Jenkins, der mit einem von afrikanischen Rhythmen inspirierten „Adiemus“ für einen prickelnden Auftakt des musikalischen Geschehens sorgt.

Zwei Tastenkünstler sollen den Frauenstimmen Fundament und Entfaltungsspielraum geben: Thomas Scherb aus Kandel und Gerhardt Betz begleiten solistisch und sind auch vierhändig zu hören. Die Orgelparts übernimmt Anna Linß, Wolfgang Heilmann steht am Dirigentenpult.

Termine

Konzerte am 18. März, 19 Uhr, in der St. Georgskirche Kandel und am 19. März, 19 Uhr, in der Landauer Stiftskirche. Der Eintritt ist jeweils frei.