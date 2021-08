Über 60 Fahrzeuge, jedes mindestens 30 Jahre alt, machen sich bei der Classic-Fahrt des MSC Eschbach von Göcklingen auf den Weg durch den Pfälzerwald. Manches Auto wird zufällig wiederentdeckt, ein anderes liebevoll hergerichtet. Oldtimer-Fans bekommen beim Anblick feuchte Augen.

Es hat sich inzwischen eingebürgert, dass der Motorsportclub Eschbach (MSC) seine Classic-Fahrt für historische Fahrzeuge, alle mindestens 30 Jahre alt, auf dem Parkplatz an der Göcklinger Kaiserberghalle beginnt. Karl-Heinz Avril, seit 38 Jahren Vorsitzender, und Sportleiter Walter Back hatten ein glückliches Händchen und freuten sich über die Vielfalt der Anmeldungen, das Wetter und das große Interesse der Bevölkerung. Einige bekamen beim Anblick einzelner Schmuckstücke feuchte Augen, angesichts der Hingabe, mit der die Fahrzeuge gehegt und gepflegt werden, und welche Lebensläufe manche hinter sich haben.

40 Jahre versteckt

So stand beispielsweise der „Lincoln Premiere“, Baujahr 1957, von Kay Vögeli 40 Jahre in einem Schuppen in Arkansas in den USA, ehe er von einem Holländer entdeckt wurde. Der veräußerte ihn vor drei Jahren dem heutigen Besitzer aus Eschbach. Der Wagen hatte damals schon eine Drei-Zonen-Klimaanlage, elektrische Fensterheber und einen Sechs-Liter-Hubraum-Motor. Die Originallackierung ziert immer noch das wertvolle Gefährt.

Aus der Baureihe von 1930 stammt der Chevrolet Six, eines der ältesten teilnehmenden Fahrzeuge, das damals in verschiedenen Modellen gebaut wurde. Robert Braun aus Haßloch ist stolz auf seinen Schatz, den er 2018 über Fachzeitschriften, Freunde und Bekannte erwerben konnte. Über den Kaufpreis schweigt er sich aus, aber der Markt für alte Fahrzeuge sei rückläufig, hieß es. Das liegt wohl daran, dass die Ersatzteile unerschwinglich werden, die Zuverlässigkeit der Fahrzeuge doch zu wünschen übrig lässt und vor allem die Stellplatzfrage in heutiger Zeit eine wesentliche Rolle spielt.

800 Stunden Arbeit

Ein „Jungspund“ hingegen ist der BMW Typ E 9, ein Sechs-Zylinder-Einspritzer, Baujahr 1972, im Eigentum von Fritz Bengert. Er hat seinen „Liebling“ von einem Gleichgesinnten 2016 gekauft. Er musste in Eigenleistung mehr als 800 Arbeitsstunden hineinstecken, um ihn wieder flottzukriegen. Die Arbeit, umgerechnet in Bares, hatte mehr Wert als der Kaufpreis, den er dafür bezahlte. „Man muss für sein Hobby einstehen und was investieren, hat aber seine Freude daran“, erzählte der Eschbacher.

Über 60 Fahrzeuge fuhren nach Papier- und Fahrzeugabnahme davon zur 130 Kilometer langen Schleife durch den Pfälzerwald. Über Vorderweidenthal, Bundenthal, Fischbach und Salzwoog ging es zur Gleichmäßigkeitsprüfung nach Ludwigswinkel. Über Nothweiler, Böllenborn, Bad Bergzabern und Klingenmünster kamen die Fahrzeuge nach Göcklingen zurück.

Gesamtsieger: Manfred Naumer im BMW 636 CSI von 1984. Um die schnellste Zeit ging es nicht. Vier Gleichmäßigkeitsprüfungen flossen in die Wertung ein.