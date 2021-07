500 Zuschauer dürfen am Samstag im Südsektor des Südpfalzstadions das 23. Landauer Meeting verfolgen. Unter den elf Konkurrenten sind fünf Olympiastarter. Kommt Lokalmatador Oleg Zernikel vor der Verabschiedung gen Tokio an seine Bestmarke heran?

Auf elf Stabhochspringer hat sich das Teilnehmerfeld des 23. Landauer Stabhochsprung-Meetings am Samstag ab 18 Uhr im Landauer Stadion erweitert. Das sind etwas mehr, als Veranstaltungsleiter Dennis Schober vorgesehen hatte. Neu dabei: zwei Franzosen, Philip Kass vom TSV Bayer Leverkusen – und überraschend als zweiter Lokalmatador Lamin Krubally.

Das Sprungkissen ist acht Meter lang, sechs Meter breit und 80 Zentimeter hoch und entspricht den internationalen Anforderungen. Die Anlage liegt in der Südkurve des Landauer Stadions. Wegen der Coronabestimmungen ist der Südsektor großzügig abgegrenzt. 500 Zuschauer dürfen in diesem Bereich den Wettkampf verfolgen. Rote Bändchen werden verteilt. Es besteht weder Testpflicht noch Maskenpflicht. Lediglich an den Bewirtungsständen ist ein Abstandsgebot von 1,5 Metern und Maskenpflicht einzuhalten. Eintritt verlangt der Veranstalter nicht.

Zernikel freut sich auf die Mitstreiter

Lamin Krubally, vor zwei Jahren sprang er über 5,50 m, hatte eine längere Zeit Probleme mit einer Achillessehne. Er will auf der heimischen Anlage zur Praxis zurückkehren. Die französischen Teilnehmer sind Stanley Joseph und Jules Cypres. Joseph hat eine persönliche Bestleistung von 5,75 m. Er ist ein alter Bekannter und sprang schon auf dem Obertorplatz. Cypres ist mit 5,55 m gelistet. Philip Kass hat eine Bestleistung von 5,50 m.

Oleg Zernikel, Deutscher Meister vom ASV Landau, wird seine Bestmarke 5,80 m angehen. Der 26-Jährige freut sich auf das Meeting mit seinen beiden deutschen Kollegen Torben Blech und Bo Kanda Lita Baehre (Bayer Leverkusen), die ebenfalls bei den Spielen in Tokio antreten. Über den leicht lädiert angelieferten neuen Stab aus den USA macht er sich keinen Kopf. Ein Riss ein paar Zentimeter über der Stelle, wo er den Stab greift, betreffe nur die erste von zwei Schichten und stelle keine Beeinträchtigung oder Gefahr dar. Außerdem, so Zernikel am Dienstagabend, sei es der Stab, den er in Tokio für die 5,90 m nehmen würde. So hoch ist er noch nicht gekommen.

Chiaraviglio zum ersten Mal in Landau

Der Grieche Konstantinos Filippides hat eine Bestleistung von 5,91 m. 2015 war das, der 34-Jährige war damals beim Diamond League in Paris Saint-Denis und steigerte den griechischen Landesrekord. In Landau war er über 5,85 m gekommen. In diesem Jahr stehen 5,45 m zu Buche. Ebenfalls zu den Spielen fährt der Argentinier German Chiaraviglio als 28. der Weltrangliste. Der 34-Jährige ist zum ersten Mal in Landau. Die Konkurrenz bereichern der Schweizer Meister Dominik Alberto und Nico Fremgen vom LAZ Zweibrücken.

Mit der Erfüllung der Auflagen haben die Organisatoren des TV 1861 im ASV Landau alle Hände voll zu tun. Es ist, gemessen an den Spitzenathleten, seit der Coronapandemie das wohl größte südpfälzische Sportevent. Allein fünf Athleten des Landauer Meetings starten in etwa drei Wochen bei den Olympischen Spielen in Tokio.

Nachwuchs springt um 14 Uhr

Um 18 Uhr beginnt der Hauptwettkampf. Der Landauer OB Thomas Hirsch wird am Abend Oleg Zernikel und seine Mitstreiter nach Tokio verabschieden. Vorher um 14 Uhr kommt der Stabhochsprungnachwuchs zu Wort. Sportdezernent Maximilian Ingenthron wird diesen Wettbewerb eröffnen. Vom ASV Landau treten Noel Föllinger, Robin Humbert und Kristof Huntenburg an.