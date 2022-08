Ein Mann hat in Schwaben eine Bauchtasche mit 13.700 Euro gefunden - und bei der Polizei abgegeben. Der 45-Jährige habe das Geld am Freitag in der Nähe des Bahnhofes im bayerischen Krumbach nahe Ulm auf dem Boden entdeckt, wie die Polizei mitteilte.

Krumbach (dpa/lsw) - Kurz darauf meldete sich „zunächst völlig verzweifelt“ der Verlierer des Geldes bei der Polizei. „Die Erleichterung war deutlich zu spüren, als ihm mitgeteilt werden konnte, dass ein ehrlicher Finder das Geld abgegeben hatte.“

Er hatte das Geld für einen Autokauf bei der Bank abgehoben und es auf dem Weg zum Bahnhof verloren. Nachdem eindeutig geklärt war, dass es sich tatsächlich um den Besitzer handelte, bekam er das Geld zurück. Das Verhalten des Finders verdiene „höchsten Respekt“, erklärte die Polizei.