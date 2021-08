Sportstypen: Wendelin Guster ist der Autor eines Wasgauer Fußball-Märchens. Darin spielte der Dorfverein SC Hauenstein plötzlich in einer Profiliga. Guster war der Macher des Höhenflugs, der in der A-Klasse begann. Inzwischen ist der Trainer, der als Spieler beim Regionalligisten FK Pirmasens im Mittelfeld die Fäden zog, 65 Jahre alt.

Es war am 6. August 1994: Der Sportclub aus dem 4000-Einwohner-Dorf Hauenstein, gerade in die Regionalliga West/Südwest aufgestiegen, erreicht beim ehemaligen Bundesligisten RW Essen vor 10.000 Zuschauern im Stadion an der Hafenstraße ein 2:2. Alle waren ungemein stolz über diesen Coup in der damals dritthöchsten deutschen Spielklasse vor einer für Hauensteiner Verhältnisse unglaublichen Kulisse. Kurz vor Beginn der Pressekonferenz begegnet SCH-Trainer Wendelin Guster dem Essener Urgestein Willi „Ente“ Lippens. Der 172-malige Bundesligaspieler hebt den Daumen und sagt: „Hauenstein top.“ Dies ist nur eine kleine Begebenheit aus der beeindruckenden Karriere des Steinmetzmeisters aus Clausen, der 14 Jahre ohne Unterbrechung (1984 bis 1998) den SC Hauenstein trainierte, ihn von der A-Klasse Westpfalz Süd bis in die Dritte Liga führte. Am Mittwoch vergangener Woche feierte „Wendel“ Guster seinen 65. Geburtstag.

Passionierter Golfer

Ja, er verfolge die Entwicklung des Fußballs weiter mit Interesse, sagt Guster. Allerdings beobachte er seine Clausener, den FK Pirmasens, für den er sechs Jahre (1978 bis 1984) in der dritthöchsten Klasse spielte und den er auch coachte (Oberliga-Vizemeister und Verbandspokalsieger 2010), oder den SC Hauenstein nur noch selten vor Ort. Wenn der mit seinem Sohn Sebastian die Firma Gustersteine leitende Handwerksmeister freie Zeit hat, dann dreht er auf dem Golfplatz – oft mit seiner Ehefrau – eine Runde.

„Für mich gab es im Fußball nur zwei Farben: gelb und blau“, betont Guster im Rückblick auf seine Karriere. Mit neun Jahren – „früher ging es damals noch nicht“ – beginnt der junge Guster auf dem nur einen Steinwurf von seinem Elternhaus entfernten Platz des FK Clausen seine bemerkenswerte Fußballer-Laufbahn. Eben bei den Gelb-Schwarzen des FKC. Mit 17 spielt er in Clausens erster Mannschaft in der 1. Amateurliga. „Das war vielleicht meine schönste Zeit als Spieler“, erinnert sich Guster. Auf hohem Niveau – mit dem FKC spielte er 1975 sogar im DFB-Pokal – sei alles „familiär“ abgelaufen. Mit 23 wechselte Guster dann zum FK Pirmasens. Sein Trainer bei den Blauen: Robert Jung. Sein Stammplatz: im Mittelfeld. Guster führte Regie und schoss nach eigenen Worten in Pflichtspielen „mehr als 50 Tore“ für seine Pirmasenser.

„Wasgau-Auswahl“

Mit 28 Jahren kam dann der Abschied. „Der FC Homburg, der 1. FC Saarbrücken, der SV Hermersberg und der SC Hauenstein wollten mich“, so die gedankliche Rückblende Gusters. „Da war dann die Vorstandschaft des SC Hauenstein mit dem Vorsitzenden Hans Reck und Markus Kuntz bei mir zu Hause im Wohnzimmer“, erzählt der Vater von zwei Söhnen. Guster entschied sich für Hauenstein, das gerade unter Trainer Helmut Kapitulski B-Klasse-Meister geworden war. Es war der Beginn einer nahezu unvergleichlichen Erfolgsgeschichte. Mit Guster als Spielertrainer holte der SCH sofort die Titel in der A-Klasse (1984/85) und in der Bezirksliga (1985/86). Mit einer Art Wasgau-Auswahl bei acht Spielern aus Hauenstein mischten Guster und der SCH die Verbandsliga auf. In der Saison 1989/90 gelang der Aufstieg in die Oberliga.

Dort zahlten Guster und seine Mannen Lehrgeld. 13-mal verlor der Dorfverein in der damals dritthöchsten nationalen Liga mit 0:1, gewann nur eine einzige Partie und stieg sofort wieder ab. Nur zwei Jahre später stieg Guster, maßgeblich unterstützt von seinem Dahner Freund Jürgen Lejeune und Vorstand Markus Kuntz, mit „Hääschde“ erneut in die Oberliga auf. Dort reichten in der Saison 1992/93 17 Siege, elf Unentschieden und sechs Niederlagen zu Platz fünf und damit zur Qualifikation für die neue Regionalliga.

Drei Jahre lang hielten sich die Feierabend-Fußballer aus Hauenstein in der Profiliga. „Ich weiß heute nicht mehr, wie das alles funktioniert hat. Es hat sehr viel Kraft gekostet“, verdeutlicht Guster, der täglich als Steinmetz arbeitete, fast täglich mit seinem Team trainierte und die Strapazen der weiten Reisen zu den Auswärtsspielen auf sich nahm. „16- bis 18-Stunden-Tage waren keine Seltenheit.“ Dennoch: „Es war eine schöne Zeit.“

Erst fliesen, dann trainieren

Dem kleinen Verein aus der Südwestpfalz wurde von den „Großen“ wie den Ex-Bundesligisten Alemannia Aachen, RW Essen, Arminia Bielefeld, SG Wattenscheid oder RW Oberhausen mehr und mehr mit viel Respekt begegnet. Das machte alle stolz. 1997 stieg Guster mit seinem SCH aber doch in die Oberliga ab. Er blieb noch eine Saison lang auf der Trainerbank und dankte dann ab. Im Januar 2010 übernahm Guster für etwas mehr als ein Jahr das Traineramt beim FKP.

Das war es dann in Sachen Fußball für Guster, dessen Stärke eindeutig in der Arbeit mit den Spielern bestand, weniger in der Artikulation bei Pressekonferenzen. Und an was erinnert er sich heute beispielsweise noch? An die Tage, als er in der Vereinsgaststätte des alten FKP-Stadions an der Zweibrückerstraße die Veranda flieste. „Die Spieler kamen um fünf Uhr, weil um sechs Trainingsbeginn war. Ich habe dann zehn vor sechs zu meinem Vater gesagt: Ich muss jetzt Schluss machen, weil ich mich noch umziehen muss.“ Um sechs stand Guster dann mit seinen Oberligamitspielern auf dem Platz.

Das war Guster: ein ehrgeiziger Arbeiter mit enorm viel Sachverstand, Beharrlichkeit und Durchsetzungsvermögen, ein Kumpel mit Ecken und Kanten und naturgegebener Autorität. Das ist Guster: Ein Golfer, der sich ärgert, wenn er in Waldfischbach bei einer Just-for-fun-Runde über neun Löcher unter seinen Möglichkeiten bleibt.