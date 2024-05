In Freiburg rückt das Ende einer Ära näher. Nach dem 1:1 gegen den 1. FC Heidenheim wird der scheidende Trainer Christian Streich gewürdigt.

Freiburg (dpa) - Nach seinem letzten Heimspiel als Trainer des SC Freiburg ist Christian Streich verabschiedet und gewürdigt worden. «Man muss sagen, du hast eine Ära geprägt wie ganz wenige vor dir», sagte Sportvorstand Jochen Saier am Samstag nach dem 1:1 (1:1) in der Fußball-Bundesliga gegen den 1. FC Heidenheim. «Mir bleibt nur, mich zu verneigen», sagte Saier, «wir werden dich nie vergessen.»

Mit dem Spiel beim 1. FC Union Berlin endet am kommenden Samstag nach mehr als 12 Jahren Streichs Ära als Freiburger Bundesliga-Trainer. 29 Jahre arbeitete er auf verschiedenen Posten für die Badener. In der Winterpause der Saison 2011/2012 hatte er die Profimannschaft übernommen und bestritt nun sein letztes Spiel als Chefcoach vor den eigenen Fans, die ihn «als besten Mann» feierten. Er wolle sich «herzlich bedanken» für alles, sagte Streich, ehe er zu den Fans in die Kurve und dann auf eine Ehrenrunde ging.

«Von Herzen Danke für Alles, Danke Christian, Danke Patrick», lief als Schriftzug über die Werbebanner rund um den Rasen. Neben Streich wurde auch Co-Trainer Patrick Baier verabschiedet, er verlässt nach 25 Jahren den Sport-Club.

