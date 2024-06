Eine 82-jährige Autofahrerin und ihr 86 Jahre alter Mann sind nach einem Unfall in Albstadt (Zollernalbkreis) gestorben. Wie die Polizei am Montag mitteilte, erlag der Mann, der als Beifahrer im Wagen saß, am Sonntag im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen. Seine Frau war bereits am Samstag infolge des Unfalls in einer Klinik gestorben.

Albstadt (dpa/lsw) - Nach Polizeiangaben war das Ehepaar am Mittwoch aus zunächst ungeklärter Ursache mit dem Auto von der Straße abgekommen und auf einen Grünstreifen gefahren. Im weiteren Verlauf habe sich der Wagen mehrfach überschlagen, bevor er auf den Rädern zum Stehen kam. Zwei Rettungshubschrauber hatten die Fahrerin und ihren Mann mit lebensgefährlichen Verletzungen in Krankenhäuser gebracht.

