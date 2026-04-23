Baden-Württemberg Ehepaar mit App-Masche um 50.000 Euro betrogen

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Betrüger haben ein Ehepaar um mehr als 50.000 Euro betrogen. (Symbolbild)

Ein Ehepaar aus Ravensburg hat durch eine raffinierte App-Betrugsmasche mehr als 50.000 Euro verloren. So lief der Betrug ab.

Ravensburg (dpa/lsw) - Ein Ehepaar aus Ravensburg hat in den vergangenen Wochen mehr als 50.000 Euro durch eine raffinierte Masche an Betrüger verloren. Die Frau war auf einem Videoportal auf eine Werbung gestoßen und wurde nach Anklicken einer verlinkten Webseite angerufen, wie die Polizei mitteilte.

In mehreren Sprach- und Videoanrufen brachten die Unbekannten das Paar durch manipulative Gespräche dazu, eine App auf dem Mobiltelefon zu installieren. Dadurch ließ sich das Handy aus der Ferne von den Betrügern bedienen, wie ein Polizeisprecher sagte. So verschafften sie sich Zugriff auf das Bankkonto des Paares und veranlassten mindestens zwei Abbuchungen im fünfstelligen Bereich. Die Polizei ermittelt wegen gewerbsmäßigen Betrugs.

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