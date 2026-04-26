Zwei Senioren sind mit dem Auto unterwegs und kommen mit dem Wagen von der Fahrbahn ab. Das hat schwere Folgen.

Igersheim (dpa/lsw) - Eine 87-Jährige und ihr Ehemann haben Einsatzkräfte der Feuerwehr nach einem Unfall auf der Bundesstraße 19 im Main-Tauber-Kreis schwer verletzt aus einem Auto befreit. Das Ehepaar war darin eingeklemmt worden, wie die Polizei mitteilte. Der 82 Jahre alte Senior wurde demnach mit einem Hubschrauber der Bundeswehr in eine Klinik gebracht, andere Rettungshubschrauber waren laut Polizei zu der Zeit «ausgebucht». Die Frau wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Der Mitteilung zufolge war der Mann aus noch unklarem Grund mit dem Wagen von der Fahrbahn abgekommen. Er fuhr demnach über eine Wiese, das Auto krachte in einen Holzstapel und kam auf der Seite zum Liegen.

65 Rettungskräfte und Polizei waren im Einsatz. Die B19 musste etwa eine Stunde lang gesperrt werden. Den Schaden schätzt die Polizei auf rund 12.000 Euro.