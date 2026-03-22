Baden-Württemberg Ehemann wird handgreiflich – 20 Verwandte eilen zu Hilfe

Polizei Baden-Württemberg
Mehrere Polizeistreifen waren im Einsatz. (Symbolbild)

Ein Treffen zwischen einem Ehepaar endet im Streit. Als der Mann die Frau mutmaßlich schlägt, kommen ihre Verwandten hinzu und die Situation eskaliert.

Rottenburg am Neckar (dpa/lsw) - Nachdem ein Mann seine Ehefrau geschlagen haben soll, sind in Rottenburg am Neckar (Kreis Tübingen) deren Verwandte aufgetaucht und haben einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. 20 Familienmitglieder seien am Samstag erschienen, teilte die Polizei mit. Hierdurch eskalierte die Situation weiter und wurde erst durch den Einsatz mehrerer Polizeistreifen beruhigt, wie es hieß.

Bei den Handgreiflichkeiten hätten drei bis vier Menschen leichte Verletzungen erlitten und seien in ein Krankenhaus gebracht worden. Darunter befindet sich laut eines Polizeisprechers vermutlich auch die 20 Jahre alte Ehefrau. Ob ihr 23 Jahre alter Ehemann ebenfalls betroffen ist, wurde nicht mitgeteilt. Beide lebten den Angaben zufolge getrennt voneinander und hatten sich am Samstag zu einem Treffen verabredet. Ob die Frau ihre Verwandten von sich aus alarmierte, war nicht bekannt. Die Polizei ermittelt.

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