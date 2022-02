Richtig gut läuft es für den TTV Edenkoben in der Tischtennis-Verbandsoberliga Saarpfalz. Mit dem 9:4-Erfolg gegen den 1. TTC Oppau schob er sich auf den fünften Platz vor. Er hat das Punktekonto ausgeglichen: 11:11.

Den Grundstein legten die Einheimischen in den Doppeln. Die Kombinationen Fabian Reuther/Florian Trattnig, Tim Kröger/Daniel Weyhing und Ole Heeß/Moritz Kröger sorgten für eine 3:0-Führung. Der erstmals seit dem 6. November wieder eingesetzte Heeß ergänzte sich hervorragend mit Kröger. Dennoch setzte Mannschaftskapitän Florian Trattnig im Einzel auf Ergit Krueziu. Der dankte das Vertrauen und besiegte Oliver Eid in vier Sätzen. Fabian Reuther hatte mit dem Fünfsatzerfolg gegen Marco Buchert und dem 4:0 praktisch für die Vorentscheidung gesorgt. Für die restlichen Zähler sorgten dann Trattnig und Weyhing sowie die Kröger-Brüder.

„Die Siege in den Doppeln waren eminent wichtig, dazu noch die zwei Punkte, die wir in Fünfsatzspielen einfahren konnten. Gehen die beiden Partien anders herum aus, wäre Oppau herangekommen und hätte sich noch die Chance auf ein Unentschieden erhalten. Andererseits haben ja wir ja auch zweimal im fünften Satz verloren. So gesehen denke ich, dass der Sieg für uns vollkommen verdient ist“, fasste Florian Trattnig die Partie zusammen.

Der TTC Germersheim hatte beim Tabellenführer TTF Illtal nicht viel zu bestellen. Bei der 1:9-Niederlage sorgte Marvin Glatz für die Ehrenrettung, er besiegte Adrian Loch nach 0:2-Satzrückstand. „Ein paar Sätze mehr hätten wir vielleicht noch gewinnen können, aber im Großen und Ganzen geht die Niederlage auch in dieser Höhe in Ordnung. Marvin hat super gespielt. Beeindruckend, wie er nach dem Rückstand noch einmal ins Spiel fand und als Sieger vom Tisch ging“, bilanzierte Mannschaftsführer Christian Wünstel.