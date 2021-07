Apenayan Vasan vom LCO Edenkoben ist bei den deutschen Jugend-Meisterschaften in 49,88 Sekunden ins 400-Meter-Finale gesprintet. In Rostock lief er am Freitag die fünftbeste Zeit. „Der Wind auf der Gegengeraden war heftig – so wie im Wetterbericht für die Küste angekündigt“, schrieb unsere Fotografin. Im Finale der U20 hat Vasan am Samstag um 13 Uhr sieben Konkurrenten. Die 200-Meter-Läufe sind später.