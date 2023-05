Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Corona hin, Lockdown her: Der Kaiserslauterer Fotograf Thomas Brenner lässt sich nicht unterkriegen und wirft mit seiner Aktion „Kunst bleibt“ den Rettungsanker auch für andere. Zuerst hat er in seiner Heimatstadt Werbeflächen an Bushaltestellen mit Kunstplakaten bestückt, jetzt in Landau.

Endlich ist mal wieder Kultur zu erleben. Wann, wenn nicht jetzt? Und wo, wenn nicht hier? Mitten unter Menschen, die gelangweilt auf den Bus warten und sich über Unterhaltung freuen.