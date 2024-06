Die stark vom Hochwasser getroffene Gemeinde Ebersbach an der Fils südöstlich von Stuttgart hat Anwohnerinnen und Anwohner einiger Straßenzüge auf Evakuierungen vorbereitet. Die Menschen sollten Dokumente und das Nötigste zusammenpacken, um die Nacht außer Haus verbringen zu können, teilte die Stadt am frühen Montagmorgen via Facebook mit. Es sei wichtig, in den oberen Stockwerken von Häusern zu warten. «Die Feuerwehr Ebersbach kommt auf die Einwohner zu.»

Ebersbach an der Fils (dpa) - In Ebersbach sind laut Einschätzung des Landratsamts Göppingen zahlreiche Menschen in Gefahr. Die Überflutungen in dem Ort betreffen demnach ein Wohngebiet. Es wurde eine sogenannte außergewöhnliche Einsatzlage angeordnet, wie das Landratsamt mitgeteilt hatte.

