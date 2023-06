Ein entzündeter Akku eines E-Scooters hat in Stuttgart-West einen Zimmerbrand verursacht. In einem Mehrfamilien hatte ein Bewohner am Dienstagabend bemerkt, dass sich der Akku entzündet hatte, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte. Daraufhin legte er ihn zum Kühlen in eine mit Wasser gefüllte Badewanne und verletzte sich dabei.

Stuttgart (dpa/lsw) - Dennoch kam es durch den brennenden Akku zu einem Zimmerbrand mit starker Rauchentwicklung, hieß es weiter. Die Feuerwehrleute konnten das Feuer in dem Zimmer löschen, ohne dass es sich ausbreitete. Der verletzte Bewohner kam in ein Krankenhaus.

Wegen der Rauchentwicklung ist die Wohnung vorerst nicht bewohnbar. Der Rollerakku wurde gekühlt und bis zur Entsorgung im Freien gelagert.

