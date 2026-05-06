Ein Mann fährt mit seinem Rollstuhl dort, wo es für ihn gefährlich ist: auf der Autobahn. Doch er hat Glück - und bekommt Hilfe.

Hildrizhausen (dpa/lsw) - Mit einem Elektrorollstuhl ist ein älterer Mann auf der Autobahn 81 auf Höhe Hildrizhausen unterwegs gewesen. Mehrere Anrufer informierten die Polizei in den Mittagsstunden, dass der Mann auf dem Standstreifen in Fahrtrichtung Stuttgart fahre.

Eine Polizeisprecherin sagte, mehrere Menschen seien auf der Autobahn angehalten, hätten ihn zum Stehenbleiben gebracht und die Situation mit einem Warndreieck gesichert. Alarmierte Polizisten brachten den Mann nach Hause. Warum er mit seinem Rollstuhl auf die Autobahn gefahren war, war zunächst unklar.