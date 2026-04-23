Baden-Württemberg E-Bike-Fahrer zieht nach Unfall Messer und Pfefferspray

Unfall mit Pedelec
Die Polizei sucht nach einem 35 bis 37 Jahre alten Mann. (Symbolbild)

Nach einem Unfall in Lauffen am Neckar soll ein E-Bike-Fahrer einen Autofahrer mit Messer und Pfefferspray bedroht haben. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls.

Lauffen am Neckar (dpa/lsw) - Ein E-Bike-Fahrer soll in Lauffen am Neckar (Kreis Heilbronn) einen Autofahrer mit einem Messer und Pfefferspray bedroht haben. Der 35-jährige Autofahrer habe den E-Bike-Fahrer zunächst überholen wollen, teilte die Polizei mit. Während des Überholens sei der E-Bike-Fahrer allerdings nach links ausgeschert, so dass es zum Kontakt mit dem Auto gekommen sei. Dabei seien am Auto Kratzspuren entstanden, sagte ein Polizeisprecher. Der Schaden wurde auf 2.000 Euro geschätzt.

Anschließend entwickelte sich den Angaben zufolge ein Streitgespräch, bei dem der unbekannte E-Bike-Fahrer ein Klappmesser und Pfefferspray hervorholte und dies in Richtung des Geschädigten hielt. Der Geschädigte fuhr nach der Drohung weiter. Zeugen, die etwas bei dem Vorfall am Mittwoch beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

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