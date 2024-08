Innerhalb von Stunden fiel in Bruchsal so viel Regen wie sonst kaum in Baden-Württemberg. Menschen mussten aus Häusern und Autos gerettet werden.

Bruchsal (dpa) - Riesige Wassermengen sind in der Nacht zum Mittwoch in Bruchsal bei Karlsruhe niedergegangen. Nach Angaben eines Sprechers des Deutschen Wetterdienstes (DWD) fielen zwischen 18.00 Uhr und 22.00 Uhr im Raum Bruchsal 91 Liter Regen pro Quadratmeter. Dies sei schon ungewöhnlich und einer der höchsten Werte, die je in Baden-Württemberg gemessen wurden.

Straßen wurden überflutet, Fahrzeuge trieben im Stadtteil Heidelsheim im Wasser. Die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) holte in dieser Zeit viele Menschen aus Häusern und Autos. Es sei alles unterwegs gewesen, was Blaulicht hat, sagte Einsatzleiter Timo Imhof.