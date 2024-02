Im Südwesten wird es am Mittwoch trüb mit Wolken und morgens Nebel. Gebietsweise setzt sich im Tagesverlauf die Sonne durch, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Am Vormittag ist es überwiegend bewölkt und weitgehend trocken. Auch tagsüber soll es laut den Wetterexperten oftmals trüb bleiben, im Norden und am Oberrhein aber auch zunehmend sonnig. Die Höchstwerte reichen von 5 bis 13 Grad.

Stuttgart (dpa/lsw) - Wenn sich der Nebel am Donnerstag aufgelöst hat, können sich die Menschen im Südwesten auf viel Sonne und trockenes Wetter freuen. Es wird mild mit Temperaturen zwischen 8 und 14 Grad. In der Nacht auf Freitag ziehen den Angaben zufolge Wolken auf, die sich auch im Tagesverlauf halten. Im Süden von Baden-Württemberg soll es laut DWD häufig, sonst örtlich regnen mit ähnlichen Temperaturen wie am Vortag.

