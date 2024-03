Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat für Baden-Württemberg durchwachsenes Wochenend-Wetter angekündigt. Schon der Freitag soll Wind, Regen und teilweise auch Gewitter bringen, heißt es auf der Internetseite des DWD.

Stuttgart (dpa/lsw) - Auch am Samstag könne es örtlich Schauer geben. Immerhin werde es im Tagesverlauf trockener. Auf höheren Lagen können stärkere Winde dazukommen. Am Sonntag ist das Wetter laut DWD-Vorhersage ebenfalls gemischt. Der Tag starte freundlich. Am Nachmittag kämen allerdings Wolken und auch Regen hinzu. Temperaturen lägen bei 16 Grad am Rhein und 11 Grad im Bergland.

Wetterbericht Baden-Württemberg (DWD)