Baden-Württemberg Durchsuchungen beim Rockerclub Hells Angels

Polizei Berlin
Warum es bei dem Einsatz geht, ist noch nicht bekannt. (Symbolbild)

Spezialkräfte sichern eine Durchsuchung im Vereinsheim der Hells Angels in Pforzheim ab. Die Hintergründe bleiben zunächst unklar.

Pforzheim (dpa/lsw) - Die Polizei hat ein Vereinsheim des Rockerclubs Hells Angels in Pforzheim durchsucht. Vermummte Spezialkräfte der Polizei sicherten den Einsatz ab. Genaueres zu den Hintergründen der Durchsuchung konnte eine Polizeisprecherin nicht nennen. Den Einsatz am Morgen leitete das Polizeipräsidium Ludwigsburg, die Staatsanwaltschaft Stuttgart ermittelt. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.

Die Rocker waren Anfang April in das Vereinsheim in der Pforzheimer Nordstadt gezogen. Davor gab es mehrere Jahre keine offiziellen Aktivitäten in der Stadt. In den Jahren 2008 bis 2011 waren die Hells Angels unter dem damaligen Charter namens Borderland aktiv. Dann kam es zu einem Verbot und einer großen Razzia.

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