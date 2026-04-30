Baden-Württemberg Durchsuchungen bei zehn Verdächtigen wegen Kinderpornografie

Polizeieinsatz
Die Polizei hat bei den Verdächtigen Beweismittel sichergestellt. (Symbolbild)

Bei einer Aktion gegen die Missbrauchsdarstellungen durchsuchte die Polizei zehn Wohnungen im Landkreis Ludwigsburg. Hinweise kamen von Social-Media-Plattformen aus dem Ausland.

Ludwigsburg (dpa/lsw) - Die Polizei hat im Landkreis Ludwigsburg zehn Objekte durchsucht und ermittelt gegen zehn Tatverdächtige im Alter von 16 bis 57 Jahren wegen des Besitzes und der Verbreitung von Kinder- und Jugendpornografie. Den neun Männern und einer Frau wird vorgeworfen, entsprechende Bilder und Videos erhalten, aus dem Internet heruntergeladen oder weiterverbreitet zu haben, wie es in einer Mitteilung hieß. Zwischen den Verdächtigen bestehen nach bisherigen Erkenntnissen keine direkten Verbindungen.

Auslöser der Ermittlungen waren Hinweise von Social-Media-Plattformen, die über eine US-Organisation und das Bundeskriminalamt an das Polizeipräsidium Ludwigsburg gelangten. Die Ermittler stellten bei den Verdächtigen mehr als 100 Beweismittel sicher, überwiegend elektronische Datenträger wie Computer, Laptops, Handys und Festplatten. Die Auswertung der sichergestellten Gegenstände dauert an. Die Durchsuchungen fanden am Mittwoch im Rahmen eines Aktionstags gegen Kinderpornografie statt. Festnahmen habe es keine gegeben, sagte ein Polizeisprecher.

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