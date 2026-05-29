Baden-Württemberg Durchsuchungen bei 21-Jährigem nach Internet-Pranks

Symbolbild Polizei
Die Polizei konnte nach zahlreichen Internetvideos eine Verdächtigen ausfindig machen. (Symbolbild)

Er wirft Pakete, filmt Kassiererinnen – und landet jetzt selbst im Fokus. Ermittlungen gegen einen Social-Media-«Prankster» aus Rastatt. Was ihm konkret vorgeworfen wird.

Rastatt (dpa/lsw) - Ein 21-jähriger Mann ist nach mutmaßlichen Internet-Pranks («Scherzen») bei Angestellten in mehreren Geschäften ins Visier der Ermittler geraten. Beamte durchsuchten Anfang der Woche die Wohnung des Tatverdächtigen in Rastatt und stellten umfangreiches Beweismaterial sicher, wie die Polizei mitteilte. Der Mann soll seit Anfang März in Gaggenau und Gernsbach Mitarbeiter ohne deren Einwilligung gefilmt und die Aufnahmen über einen Social-Media-Account veröffentlicht haben.

Dabei habe er sich unter anderem als Paketbote ausgegeben, ein Päckchen über eine Ladentheke geworfen und die Reaktionen der Angestellten gefilmt. In einem Schnellrestaurant soll er ebenfalls Beschäftigte aufgenommen und durch die Veröffentlichung bloßgestellt haben. In einem weiteren Fall filmte er eine Kassiererin beim Bezahlvorgang mit übergroßen Requisiten.

Der Verdächtige äußerte sich nicht zu den Vorwürfen. Gegen ihn wird nun wegen insgesamt 14 Verstößen gegen das Kunsturheberrechtsgesetz ermittelt.

Mehr zum Thema
Baden-Württemberg Alle Themen
Der Podcast Alles Böse startet wieder mit neuen Kriminalfällen aus der Pfalz.

Kennen Sie schon unseren Crime-Podcast?

Welche Verbrechen werden in der Pfalz begangen? Welche Straftäter sind noch auf der Flucht? Über konkrete Kriminalfälle von heute und aus der Vergangenheit berichten Victoria Fuchs und Uwe Renners im True-Crime-Podcast "Alles Böse".

Alles zum Thema Kriminalität Zum Podcast
Alles zum Thema Kriminalität Zum Podcast

An dieser Stelle finden Sie Umfragen von Opinary.

Um Inhalte von Drittdiensten darzustellen und Ihnen die Interaktion mit diesen zu ermöglichen, benötigen wir Ihre Zustimmung.

Mit Betätigung des Buttons "Fremdinhalte aktivieren" geben Sie Ihre Einwilligung, dass Ihnen Inhalte von Drittanbietern (Soziale Netzwerke, Videos und andere Einbindungen) angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an die entsprechenden Anbieter übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

x