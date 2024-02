Ein Mann und eine Frau stehen im Verdacht, für mehrere Einbrüche und Diebstähle, unter anderem von Autos, verantwortlich zu sein. Der Gesamtwert der gestohlenen Fahrzeuge, die zwischen 2022 und 2024 entwendet worden sein sollen, wurde auf 380.000 Euro geschätzt, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag mitteilten.

Überlingen/Immenstaad am Bodensee (dpa/lsw) - Bei einer Wohnungsdurchsuchung am Dienstag in Immenstaad am Bodensee (Bodenseekreis) wurden Beweismittel, darunter mutmaßliches Diebesgut, sichergestellt. Der 40-Jährige und seine 42-jährige Komplizin wurden festgenommen. Der Mann wanderte in Untersuchungshaft, die Frau wurde vorerst auf freien Fuß gesetzt.

Zuletzt soll das Duo einen Einbruch in einem Elektrofachmarkt in Überlingen (Bodenseekreis) durchgeführt und zwei Autos eines nahegelegenen Autohändlers gestohlen haben. Dem Paar war man unter anderem durch Auswertungen von Überwachungskameras auf die Schliche gekommen.

PM Pol und Sta