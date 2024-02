Esslingen (dpa/lsw) - Weil zwei Männer im Alter von 30 und 27 Jahren in Esslingen ihren Bekannten durch Tritte und Schläge schwer verletzt haben sollen, sind sie in Untersuchungshaft gekommen. Das Duo soll bereits am vergangenen Sonntag in die Wohnung des 28 Jahre alten Opfers gewaltsam eingedrungen sein, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag mitteilten. Als Motiv der Tat sei nach ersten Ermittlungen Eifersucht anzunehmen. Nähere Angaben dazu wurden nicht gemacht. Der 28-Jährige wurde zunächst im Krankenhaus behandelt und zeigte erst danach die Tat an. Daraufhin wurden Ermittlungen wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdeliktes eingeleitet.

