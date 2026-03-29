Ralph Möbius kennt keiner, Rio Reiser ist bekannt. Möbius nennt sich das Duo aus Speyer, das bei Chawwerusch eine Hommage an Rio Reiser gegeben hat. Das tat gut.

„Wenn die Hälfte von Euch, sich am Ende des Abends besser fühlt als vorher, haben wir schon viel erreicht“, sagt der Sänger und Schauspieler Andreas Krüger zu Beginn des Programms, das er mit Keyboarder Moritz Erbach seit ein paar Jahren spielt. Nach den Standing Ovations am Ende und dem Ruf nach Zugaben zu urteilen, hat das Duo Möbius das Ziel erreicht. Die zwei Künstler aus Speyer haben zwei Wege zu den Rio Reiser Songs gewählt, die beide beim Publikum ankamen.

Dem Augenschein nach dürfte die Mehrheit des Publikums Rio Reiser noch zu dessen Lebzeiten gehört haben. Rio Reiser, geboren als Ralph Möbius, ist 1996 im Alter von 46 Jahren an den Folgen seiner Alkoholkrankheit gestorben. Als Musiker und Songschreiber war er mit der Band Ton Steine Scherben bekannt geworden, danach startete er eine sehr erfolgreiche Solokarriere. Krüger erwähnt kurz, dass die beinharten Scherben-Fans Reisers Erfolg verdächtig fanden. Von „Ausverkauf“ und „Kommerz“ war die Rede. Allerdings kam das auch von Leuten, die Geldverdienen grundsätzlich anrüchig fanden. Die Scherben hatten die Anarcho-Hymnen „Macht kaputt, was Euch kaputt macht“ und „Keine Macht für Niemand“ geschaffen. Es waren die 70er-Jahre, der Vietnam-Krieg dauerte noch an, dann prägten Aufrüstung und der Kalte Krieg die Zeit. Der Kapitalismus stand in voller Blüte und prägte Politik und Denken. Die Scherben und Rio Reiser haben das gesehen und dagegen gesungen.

Das klang nach Krawall. Und es gab genug Leute, die buchstäblich etwas kaputt machen wollten.

Hits – viele Hits!

Die Scherben fühlten sich irgendwann zu sehr festgelegt, machten eine Pause und wandten sich vom Polit-Rock etwas ab. Und Rio Reiser ging diesen Weg dann solo weiter. Er nahm Platten auf, die mit Hilfe von Profis eingespielt und produziert wurden und die auch das Mainstream Publikum erreichten. Und Reiser hatte Hits – viele Hits! Die Songs und die Texte sind immer noch hörenswert und deshalb ist es schön, dass Möbius sich den Reiser Songs widmen und sie lebendig halten. Wie Krüger den Zuhörern im ausverkauften Chawwerusch Theater erzählt, sei sein Ansatz eher geprägt davon, die Songs „einfach“, im Sinne des authentischen Gefühls aufleben zu lassen. Erbach dagegen, studierter Jazzer, ist mit großem technischen Aufwand angerückt. Mehrere Keyboards und jede Menge Sampler, Sequenzer und Effekte hat er aufgebaut. Er findet damit neue Ansätze, lässt programmierte Drum-Beats laufen und wagt sich in die Nähe von Club- und Dance-Grooves.

Auch das kommt beim Publikum gut an, es wird mitgewackelt auf den Sitzen. Krüger ist der Leadsänger und spielt auch Ukulele und manchmal Mundharmonika. Von ihm kommen die eher akustischen Interpretationen, bei denen Erbach auch akustische Klaviersounds wählt.

Der Kern der Songs bleibt erhalten

So oder so – der Kern der Songs bleibt erhalten. Daraus entsteht über den Abend aus Klang und Text ein differenziertes Bild eines Künstlers, an den zu erinnern sich lohnt. Reiser hat viele Facetten. Es gibt zärtliche, melancholische, empörte, traurige und hoffnungsvolle Lieder. Manchmal wirken die Verse und Reime etwas ungelenk, oder wie schnell hingeworfen. Das Unperfekte hat auch einen gewissen Charme. Wo die früheren Scherben-Anhänger vielleicht etwas zu biestig-ernst verkniffen waren, zeigt Reiser auch Humor. Ein wesentlicher Aspekt seiner Songs ist eine tiefe Emotionalität und Verletzlichkeit. Immer wieder plädieren die Songs für Liebe – auch wenn sie scheitern kann.

Das Scheitern besingt „Junimond“, ein Song, der oft gecovert wurde. Mehr denn je passt „Menschenfresser“ auf Menschen, die von unserem Gesellschaftssystem profitieren. Krüger hat es noch einmal ausgesprochen: Eine humane Gesellschaft lässt sich daran messen, wie sie mit ihren Schwächsten umgeht.

Ermutigt und bestärkt

Das hätte Rio Reiser sicher unterschrieben. Aber die Leute, die sich das mal zu Herzen nehmen sollten, besuchen vermutlich keinen Rio Reiser Abend. Die, die da waren, durften sich aber durch die Songs ermutigt und bestärkt fühlen – und das tut auch mal gut.