Eine 18-Jährige und eine 15-Jährige sind in Schwaben auf einem E-Scooter unterwegs und nehmen einem Auto die Vorfahrt. Beim Zusammenstoß werden beide vom Roller geschleudert.

Gundelfingen (dpa) - Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto sind eine junge Frau und eine Jugendliche in Schwaben von einem E-Scooter geschleudert und schwer verletzt worden. Die 18-Jährige sei nach dem Unfall in Gundelfingen an der Donau (Landkreis Dillingen) per Hubschrauber in eine Klinik geflogen worden, teilte die Polizei mit.

Ihre 15 Jahre alte Begleiterin sei ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht worden. Nach ersten Erkenntnissen der Ermittler schwebten beide nicht in Lebensgefahr.

Den Angaben zufolge hatte das Duo dem 23 Jahre alten Fahrer des Wagens am Sonntag an einer Einmündung die Vorfahrt genommen. Ein Experte sollte der Polizei bei der Ermittlung des genauen Hergangs und der Ursache des Unfalls helfen.