Der SV Waldhof Mannheim ist gegen Duisburg chancenlos. Nur eine Personalentscheidung lässt den Anhang beim Club-Jubiläum jubeln: Torjäger Terrence Boyd bleibt.

Mannheim (dpa/lsw) - Fußball-Drittligist SV Waldhof Mannheim hat eine deutliche Heimniederlage hinnehmen müssen. Das Team von Trainer Luc Holtz war gegen den Aufstiegsaspiranten MSV Duisburg chancenlos und unterlag mit 1:4 (0:2).

Kurz vor Anpfiff vermeldeten die Mannheimer die Vertragsverlängerung von Terrence Boyd bis 2027. Der Torjäger hegte ursprünglich den Plan, seine Laufbahn zu beenden. «So wie Terrence brennt, ist es die einzige richtige Entscheidung», sagte Sportgeschäftsführer Gerhard Zuber über die Personalentscheidung.

Im Spiel selbst gab es für die Mannheimer am 119. Gründungstag des Clubs dann kaum etwas zu bejubeln. Vor 13.511 Zuschauern war der Ex-Waldhöfer Dominik Kother mit zwei Toren der Matchwinner (8./41. Minute). Zudem trafen Lex-Tyger Lobinger (48.) und Thilo Töpken (81.) für die Gäste. Die MSV-Treffer fielen nach Patzern im Spielaufbau der Hausherren. Felix Lohkemper gelang für Mannheim lediglich das zwischenzeitliche 1:3 (61.).