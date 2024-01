Christian Streich trifft mit dem SC Freiburg auf die TSG 1899 Hoffenheim und Pellegrino Matarazzo. Die Bilanz gegen den Trainerkollegen spricht für Streich.

Freiburg (dpa/lsw) - Zum Start in die Bundesliga-Rückrunde wollen der SC Freiburg und die TSG 1899 Hoffenheim wichtige Punkte für den Einzug ins internationale Geschäft sammeln. Das Team von Trainer Christian Streich empfängt die Kraichgauer an diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky) am 18. Spieltag. Freiburg (25 Punkte) und Hoffenheim (24) befinden sich derzeit in Lauerstellung hinter den punktbesten sechs Clubs der Bundesliga. Das Duell in der Hinserie hatte der Sportclub mit 2:1 für sich entschieden. Streich hat die vergangenen sieben Partien gegen Trainerkollege Pellegrino Matarazzo für sich entschieden.

