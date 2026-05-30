Alarm am Airport: Wegen einer unklaren Drohnensichtung in München müssen Passagiere spontan auch nach Stuttgart ausweichen.

München/ Stuttgart (dpa/lsw) - Nach einer mutmaßlichen Drohnensichtung am Münchner Flughafen sind mehrere Flüge auch nach Stuttgart umgeleitet worden. Wie viele Flüge genau betroffen waren, konnte eine Sprecherin des Stuttgarter Flughafens nicht sagen.

Zwei Piloten hätten in München eine verdächtige Wahrnehmung gemacht, sagte ein Sprecher der Bundespolizei dort. Die Lage sei überprüft worden, doch die Einsatzkräfte fanden nichts. Unter anderem war ein Hubschrauber im Einsatz. Nach rund einer Stunde lief der Flugverkehr in München wieder an. Weitere Flüge seien zwischenzeitlich auch nach Nürnberg und Frankfurt umgeleitet worden.