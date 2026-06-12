Unbekannte verschickten über einen Schüleraccount Drohungen an Lehrer. Die Polizei vermutet einen Hackerangriff.

Isny im Allgäu (dpa) - Eine Drohnachricht hat in Isny im Allgäu (Kreis Ravensburg) zur Räumung einer Schule geführt. Bislang Unbekannte hatten von einem Schüleraccount aus über eine schuleigene Kommunikationsplattform mehrere Lehrkräfte angeschrieben und vage Drohungen formuliert, wie die Polizei mitteilte. Zur Sicherheit sei die Schule vor dem Start des Unterrichts gegen 7.00 Uhr geräumt worden. Die Schüler hielten sich noch teilweise in der Aula auf.

Nachdem die Polizei Entwarnung gegeben hatte, startete dann wenig später regulär der Unterricht. Die Geräte des betreffenden Schüleraccounts wurden sichergestellt. Die Polizei vermutete, dass der betreffende Account durch Unbekannte gehackt und für die Drohnachrichten missbräuchlich verwendet wurde.