Von der Straße abgekommen, gegen einen Baum geprallt, überschlagen und in ein anderes Auto gefahren: Der Unfall klingt kurios, doch der Autofahrer verletzt sich schwer. Waren Drogen im Spiel?

St. Johann (dpa/lsw) - Bei einem Autounfall in St. Johann (Kreis Reutlingen) ist ein 30 Jahre alter Autofahrer schwer verletzt worden. Er sei mit seinem Auto am Morgen in einer Kurve von der Straße abgekommen, über einen Radweg und einen Acker gefahren und mit großer Wucht in einen Baum gekracht, teilte die Polizei mit.

Der Wagen flog durch den Aufprall etwa 30 Meter durch die Luft und schlug dann nach Polizeiangaben auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarkts auf. Dort rammte er ein anderes Auto, beide Wagen wurden durch die Wucht auf die ursprünglich befahrene Straße geschoben.

Der 30-Jährige wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Laut Polizei gab es bei seiner Überprüfung Hinweise darauf, dass der Mann unter Drogen stand, daher musste er eine Blutprobe abgeben. Die Polizei schätzte den Gesamtschaden auf etwa 40.000 Euro.