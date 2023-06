Zwei Männer aus Rottenburg sollen sich so laut über den geplanten Verkauf von Drogen unterhalten haben, dass Polizisten das Gespräch vor der Haustür mithören konnten. Wie die Polizei am Montag mitteilte, waren die Beamten ursprünglich wegen einer Ruhestörung zum Haus des 40-Jährigen gefahren. Nun sitzen er und sein mutmaßlicher Komplize in Untersuchungshaft.

Rottenburg (dpa/lsw) - In der Nacht zum Freitag meldeten Nachbarn Lärm, den die mutmaßlichen Drogendealer und eine Besucherin der beiden verursachten. Als die Beamten vor dem Haus von dem geplanten Verkauf von Drogen auf dem Rottenburger Neckarfest erfuhren, riefen sie einen Richter an. Dieser erteilte die Erlaubnis, das Haus zu betreten und zu durchsuchen.

Bei der Durchsuchung des Hauses mit einem Suchhund fand die Polizei 1,2 Kilo Amphetamin und 980 Gramm Marihuana. Außerdem stellten sie verschiedene Waffen wie Baseballschläger, Messer und eine Schreckschusswaffe sicher. Am Freitag nahm ein Haftrichter die Männer in Untersuchungshaft.

Pressemitteilung der Polizei